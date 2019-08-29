هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية راسخة الحضور عظيمة الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بيوم المرأة الإماراتية، مؤكداً سموه أن «أم الإمارات» استطاعت بحكمتها ورؤيتها وعزمها وتصميمها تحقيق مكانة متفردة للمرأة والطفل والأسرة الإماراتية، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «واثقة الخطوة، راسخة الحضور، عظيمة الإنجازات، هكذا كانت المرأة الإماراتية دوماً وهكذا ستظل تشق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وفي يوم المرأة الإماراتية نرفع أجمل التبريكات لأم الإمارات التي استطاعت بحكمتها ورؤيتها وعزمها وتصميمها تحقيق مكانة متفردة للمرأة والطفل والأسرة الإماراتية».

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