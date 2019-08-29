نهيان بن مبارك: المرأة الإماراتية أنموذج وقدوة في تربية الأجيال

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن المرأة في الإمارات هي الأنموذج والقدوة، تقوم بدور أساسي في بناء الأسرة وتربية الأجيال من خلال توفر الدعم المادي والروحي والمعنوي لهم وتعلمهم مهارات الحياة وتساعدهم على مواجهة التحديات وتسهم في تنمية قدراتهم على المواطنة الصالحة. جاء ذلك خلال الحفل والملتقى الحواري الذي نظمه الاتحاد النسائي العام بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2019 بالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان «المرأة رمز التسامح» بحضور الدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلين من الاتحاد النسائي العام والقيادات النسائية ومنظمات وبرامج هيئة الأمم المتحدة العاملة في دولة الإمارات وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «المرأة رمز التسامح» يسلط الضوء على عدد من الأمور المهمة في مسيرة الإمارات وهي التي تتعلق بتمكين المرأة وتأكيد دورها المحوري في مسيرة المجتمع بالإضافة إلى التركيز على عناصر التسامح والتعايش في الإمارات التي تحرص على أن تكون دائماً دولة ناجحة ومتسامحة تستوعب الجميع وتجعلهم معاً قوة إيجابية قادرة على أن تجسد بالقول والعمل وحب الخير وتقدم الوطن والاعتزاز بقادته ورموزه والانتماء الصادق لجميع أهدافه وغاياته.

وأضاف: أتقدم في هذه المناسبة التي تتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد النسائي العام بعظيم الشكر وفائق التقدير والامتنان والاحترام إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي نعتز ونفتخر بعطائها المتواصل وإنجازاتها المتلاحقة في سبيل تقدم المرأة ونهضة الأسرة ونماء المجتمع. إننا نعتز ونفتخر بما نتعلمه من سموها في كل يوم من أن إعداد المرأة في الإمارات وتمكينها من تحقيق كل ما وهبه الله لها من طاقاتٍ وإمكانات في سبيل تقدم أسرتها ومجتمعها وعالمها هو إنجاز وطني عظيم وهو ما يتجسد أمامنا اليوم وبفضل جهودها المخلصة في أن ابنة الإمارات وبالفعل تتعلم إلى أعلى مستوى.

وقال معاليه: إننا اليوم في هذا الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي هو في واقع الأمر احتفاء بالرؤية المستنيرة لسمو الوالدة الفاضلة أم الإمارات إنما يشرفنا عظيم الشرف أن نرفع إلى سموها باسم أبناء وبنات الوطن جميعاً تحية المحبة والوفاء والولاء والعرفان نرد لسموها بذلك جزءاً يسيراً من حقها علينا -هي شخصية وطنية وعربية وإسلامية وعالمية عظيمة لها بصماتها العميقة والمهمة في كافة ربوع الوطن: تلك التي تنمو وتمتد باستمرار عبر المنطقة والعالم - «أم الإمارات» هي بالنسبة لنا جميعاً القدوة والمثال في كافة مجالات تنمية المجتمع ورفعة الإنسان - جزى الله سمو «أم الإمارات» الخير كل الخير لقاء ما تقدمه للوطن والعالم من فكرٍ صائب، ومبادرات رائدة، وقدرةٍ فائقة على تحقيق الهدف.

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بجهود وإنجازات قادة الدولة المخلصين بدءاً بالأب المؤسس العظيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمة الله ورضوانه عليه، وهو الذي كان يؤكد دائماً أن تمكين المرأة في المجتمع هو أمر ضروري وطبيعي لنجاح جهود التنمية والتقدم في الدولة. كان عليه رحمة الله يقول لنا دائماً إن علينا جميعاً بذل أقصى الجهد والطاقة من أجل تمكين المرأة الإماراتية من تحقيق الخير للأسرة وللوطن والإسهام الناجح في كافة إنجازات التطور في العالم.