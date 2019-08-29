يوسف العبري: الشيخة فاطمة.. الأم والنموذج

أبوظبي (الاتحاد) رفع المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي التهنئة إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. واصفاً سموها بالأم والمرأة النموذج التي حملت باقتدار لواء الريادة في تمكين المرأة في الإمارات. وتوجه وكيل دائرة القضاء إلى موظفات الدائرة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل موظفة، بالتهنئة إلى المرأة الإماراتية في الميادين والمواقع كافة، مؤكداً اعتزاز الدائرة بالنجاح الذي حققته المرأة الإماراتية من خلال عملها في القطاع القانوني والقضائي. وأوضح المستشار يوسف العبري أنه وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حرصت دائرة القضاء على تمكين المرأة في كافة القطاعات، خاصة عضوية السلطة القضائية.

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