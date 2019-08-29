النائب العام للدولة: المرأة في الإمارات محفوظ قدرها

أبوظبي (الاتحاد) أكد النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة محفوظ قدرها، فالمساواة بين المرأة والرجل في مجتمع دولة الإمارات كانت ولا تزال مبدأ ثابتاً حتى قال طيب الذكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه «ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة إلا في العمل، العمل الطيب والعمل السيئ.. هنا يكمن الفرق»، ولذا ارتقت مؤشرات المساواة في الدولة إلى أعلى المراتب عالمياً في معايير المساواة ونجحت المرأة الإماراتية بل وتصدرت في العديد من المجالات. وقال النائب العام في كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: في النيابة العامة نعتبرها شريكاً أساسياً في الخطط الاستراتيجية، فأبدعت وارتقت، وهي الأم والأخت والابنة، تربي وتعتني، تعطي وتضحي، تعمل بتفانٍ وتشارك بإخلاص في التطوير والبناء، ولم يكن هذا ليحدث إلا في دولة تؤمن بالمرأة وقدرتها على البذل والعطاء.

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