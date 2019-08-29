«استشاري الشارقة»: شريك في التنمية الشاملة

الشارقة (الاتحاد) أكدت خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المرأة الإماراتية تبوأت من خلال دعم القيادة لها واجتهادها في تحصيل العلم واكتساب الخبرة أفضل المناصب وأعلاها وأخذت دورها الحقيقي في تنمية المجتمع، وأثبتت موقعها في الدفاع عن الوطن بجانب الرجل في مواطن البسالة والشجاعة.

وأِشارت الملا في كلمتها بالمناسبة إلى أن المرأة تعتز بعلمها وثقافتها وما تحمله من قيم وهي تمضي يوماً بعد يوم وفق النهج الذي خطه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأرجعت الملا هذا النجاح للمرأة الإماراتية بفضل الدعم والمساندة من قبل القيادة الرشيدة، وجعلها شريكاً في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

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