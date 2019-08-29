قيادات بالشارقة: دور حيوي للإماراتية في التنمية المستدامة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أشادت قيادات نسائية بالشارقة بما حققته المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، واقتحامها العمل بمختلف القطاعات وتبوئها أرفع المناصب بالدولة، بما فيها تقلد مناصب وزارية والتمثيل البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي. وأرجعت القيادات هذا الدور المحوري للمرأة الإماراتية لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم المرأة في المجالات كافة، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: لقد لعبت المرأة الإماراتية عامة، والمرأة بإمارة الشارقة خاصة، دوراً حيوياً لافتاً في مسيرة التنمية المستدامة، وفي ترجمة المسؤولية المجتمعية المشتركة في كل المجالات والقطاعات، وفقاً لأجندة الإمارة المستندة إلى أهمية العمل المستمر في تمكين المرأة ونهج تعزيز وترسيخ دورها في صنع القرار وتنفيذ الأجندة الوطنية على أكمل وجه.

وأضافت: في يوم المرأة الإماراتية، نجدد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي تقدم لنا دوماً كل الدعم، من أجل المزيد من التقدم والازدهار والنهضة.

ووصفت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن)، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية بأنها ثمرة مشروع تنموي شامل، بدأ مع تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس إدراك الآباء المؤسسين لأهمية الدور المحوري للمرأة في ازدهار وتطور المجتمعات، مشيرة إلى الدور الذي لعبته كثير من المبدعات في الحراك الثقافي والفني في مجالات الإبداع كافة، وغيرها من القطاعات الرياضية والدبلوماسية.

وعددت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، كثيراً من منجزات دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة، على مستويات التمكين والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن تمكين المرأة يصب في صالح الخطط التنموية وموقع الإمارات في التنافسية العالمية.

من جانبها، قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة:«لطالما آمنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تطور مكانة ودور أي فئة اجتماعية مرهون بالمحيط وما فيه من ثقافات وأطر تنظيمية ومؤسسات تحتضن الفرد منذ صغره، وتعمل على تنمية ثقافته وتعزيز علاقته بمجتمعه. من هذه الرؤية تأسست سجايا فتيات الشارقة، لتتكامل في دورها مع غيرها من المؤسسات التي تنهض بالمجتمع بكافة مكوناته، وتمكنت من التأثير إيجاباً في جيل كامل من الفتيات من خلال تنمية مواهبهن، وتعزيز ثقتهن بأنهن قادرات على المساهمة في البناء والتنمية والتقدم، لافتة إلى الرعاية الكريمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للأطفال والناشئة والشباب والفتيات في الشارقة، التي ساهمت إلى حد كبير في وضع الإمارة على خريطة المدن التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى ملاءمتها للعيش الكريم ومراعاة احتياجات سكانها، والعمل على تهيئتهم للمستقبل.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية هو تقدير لمكانتها وإقرار بأهمية دورها، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات أدركت منذ البداية أن بناء الحضارة لا يتم إلا بمساهمة القطب الفاعل، المتمثل بالمرأة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن كامل تقديره للقيادة الرشيدة ذات التوجهات الداعمة للمرأة، معرباً في ذات الوقت عن فخره بالمرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات في كافة الميادين. ولفت إلى تبني هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ضمن استراتيجيتها، دعماً وتقديراً لدور المرأة وجهودها والاحتفاء بإنجازاتها والحرص المستمر على تنمية مهارات موظفاتها.

وفيما ثمن الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، دور المرأة اللامحدود للارتقاء بكافة المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ودعمها في تعزيز دورها بوصفها شريكاً في مسيرة التنمية، هنأ محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم ابنة الإمارات بمناسبة يومها، مؤكداً أن ما وصلت إليه من مكانة كان سيراً من القيادة الحكيمة على ما خطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من اهتمام ورعاية مبكرة بالمرأة، إيماناً بدورها كأم وعاملة.

من جهتها، أشارت ندى تريم، مدير إدارة المشاريع المعمارية والمدنية في شركة «بيئة»، إلى تجاوز إنجازات المرأة الإماراتية في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، لافتة إلى ما تلعبه المرأة من دور وجهد ملموس في شركة «بيئة»، لا سيما بقطاع إدارة النفايات والطاقة والتكنولوجيا والحلول المستدامة.

شكر وتهنئة

تقدمت عدد من المواطنات بالتهنئة والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتقديرها ودعمها المتواصل للمرأة الإماراتية.

وقالت فاطمة أحمد الهرمودي، طالبة ماجستير في التنمية المستدامة: في يوم المرأة الإماراتية، يطيب لنا أن نهنئ المرأة الإماراتية الناجحة بكلّ المقاييس، تلك المرأة التي استطاعت أن تتسامح وتتصالح مع ذاتها، حتى انسحب هذا السلوك المتسامح على المحيطين والمجتمع بأسره.

وقالت أمينة يعقوب، مديرة إحدى الحضانات بالشارقة: نعتز ونفتخر كوننا نساء من الإمارات، بعد أن حصلنا على كل الدعم والتأييد من حكومتنا الرشيدة، لنحقق النجاح على مستوى الأسرة والوظيفة.