حمدان بن زايد يطلع هاتفياً على استعدادات هزاع المنصوري وسلطان النيادي

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال اتصال هاتفي، على استعدادات رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي، متمنياً لهما التوفيق في إنجاز مهمتهما الوطنية، وتحقيق ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، والعودة سالمين.
وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "اطلعنا اليوم خلال اتصال هاتفي، على آخر استعدادات رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي، فخورون بحماسهما وإنجازهما، ونتمنى لهما التوفيق في إنجاز مهمتهما الوطنية، وتحقيق ريادة الإمارات في مجال الفضاء، والعودة سالمين غانمين إلى أرض الوطن".
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