تصريح سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية بمناسبة يوم المرأة الإمارتية

قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: "يوم المرأة الإماراتية مناسبة فريدة مسمى ومضموناً، فهي تقدير سنوي لبنات زايد ليس على المستوى الوطني فحسب بل عالمياً أيضاً، وهو هدية غالية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تُجسّد تقدير القيادة لنا وأتقدم من سموها بأطيب التهاني بهذه المناسبة الغالية".

وأضافت: "يوم المرأة الإماراتية يحلّ على دبي الذكية وقد زادت الكوادر النسائية ضمن فريقها تميزاً وألقاً، حيث تُشكّل المواطنات 56% من فريق مكتب دبي الذكية، وأتقدم من زميلاتي في دبي الذكية بالتهنئة وأشكرهن على دورهن في تحقيق نجاحاتنا التي نهديها لكل إماراتية في هذا اليوم".

وقالت سعادتها: "وعلى الصعيد الوطني ليوم المرأة خصوصية هذا العام، حيث إنه يحل وقد تسابقت بنات زايد للترشّح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في الإمارات. جاء هذا المشهد احتفالاً مبكراً في قلب شهر أغسطس الذي يحتضن يوم المرأة الإماراتية، ولابد أن نجعله يوماً نتلمّس فيه دور المرأة في التسامح بكل تفاصيل حياتنا لنعكس الشعار الذي اختارته سمو أم الإمارات: (المرأة رمز للتسامح). التسامح الذي ولِد في مجتمعنا منذ اليوم الأوّل لتأسيس الاتحاد هو الذي أوصلنا اليوم إلى هذا النضج والوعي وأن المجتمع والاقتصاد وكل شيء لا وجود له دون اكتمال مشاركة المرأة".