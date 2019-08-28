لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية 2019

تشارك لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في فعاليات الدورة الـ 17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2019» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وبدعم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وهيئة البيئة - أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ودائرة الثقافة والسياحة، وبتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وتفقد معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، جناح اللجنة وتجول في أروقته بحضور السيد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الزوار.

وفي هذا الإطار، قال السيد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن اللجنة تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات التي من شأنها المحافظة على الموروث الثقافي والعادات والتقاليد لدولة الإمارات، وذلك من أجل الترويج للتراث الإماراتي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوصيل الرسالة الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات إلى مختلف شعوب العالم والتفاعل مع ثقافاتها، وإيجاد القواسم المشتركة بين ثقافة شعب الإمارات وثقافات شعوب العالم، ومد جسور التواصل معها.

وأضاف أن مهرجانات وبرامج اللجنة تنطلق من قيم التسامح التي كان يحملها ويؤكّد عليها نهج الوالد المؤسس الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وانسجاماً مع عام التسامح 2019م، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لترسيخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح من خلال العمل المؤسسي المستدام، لتعميق قيم التسامح والحوار، وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، هذه القيم والأهداف التي تمثلها العديد من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها اللجنة وتستضيفها وتشارك فيها في إمارة أبوظبي وخارجها.

وأوضح المزروعي أن جناح اللجنة يستعرض أمام الزائرين عدد من الأركان المميزة التي يُقدم كلٌ منها ملمحاً تراثياً حياً من ملامح الهوية الإماراتية، والتي استقطبت زوار المعرض في يومه الأول، حيث يضم الجناح كل من: ركن مهرجان الظفرة لعام 2019، ركن محمية المرزوم 2019/2020، ركن أكاديمية الشعر، ركن مجلة شواطئ، ركن الملابس الإماراتية التقليدية، معرض الخنجر الإماراتي، بالإضافة إلى ركني الرسام عبد القادر السعدي والفنانة التشكيلية لطيفة محمد.

كما أن الجناح يروج للمهرجات والبرامج التي تنظمها اللجنة، ومنها مهرجان الظفرة البحري، مهرجان ليوا للرطب، مزاد ليوا للتمور، مهرجان الظفرة الذي يحتضن مزاينة الإبل، وموسم الصيد التراثي في محمية المرزوم، إلى جانب برامج (شاعر المليون، وأمير الشعراء، والمنكوس، والشارة الثقافي، والمغاني)، ومشاركتها في العديد من الفعاليات والمهرجانات ذات الصلة محلياً ودولياً.

وأكد المزروعي أن الفعاليات المتنوعة التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على مدار العام، تجسد رؤية القيادة الرشيدة "حفظها الله" الرامية إلى دعم المشاريع التنموية الهادفة في كافة مناطق الدولة، لتكون دولتنا الحبيبة مقصداً ثقافياً وسياحياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي.