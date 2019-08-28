موقع (Umrahme.com) يعرض أحدث حلول السفر لمجتمع المسلمين حول العالم

في إطار مشاركته في منتدى الحج والعمرة لهذا العام، يقوم موقع (Umrahme.com)، البوابة الإلكترونية الأسرع نمواً، التابع لبوابة "هوليداي مي"، وأحد أبرز موردي حلول وخدمات السفر عبر الإنترنت للعملاء من الأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط، بعرض أحدث حلوله المتخصصة في السفر لمجتمع المسلمين حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين "عمرة مي" ووزارة الحج والعمرة من قبل الأستاذ عبدالرحمن فهد شمس، المشرف العام على نظام مقام الحج والعمرة للتوزيع العالمي والتي من شأنها أن تضع البوابة الإلكترونية في طليعة موردي الخدمات في هذا القطاع، وهو ما سيساهم في جعلها من الأسماء المرموقة عالمياً في هذا القطاع. وستتيح مذكرة التفاهم هذه لموقع "عمره مي" فرصة قيمة للوصول إلى أسواق أوسع، مما سيشكل حافزاً لموردين آخرين لأن يحذو حذوه. ويقام المنتدى خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويشهد مشاركة كبار اللاعبين في قطاع الضيافة ومتخصصين في توريد خدمات السفر والسياحة، بالإضافة إلى أبرز شركات الطيران من سائر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

افتتح الملتقى ، الذي ترأسه وزير الحج والعمرة ، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، محافظ منطقة مكة المكرمة ، ورئيس اللجنة المركزية للحج ويحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين.

وقد تفضل صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومحافظ ورئيس مجلس إدارة منطقة مكة المكرمة، ورئيس اللجنة المركزية للحج، بافتتاح منتدى الحج والعمرة الذي ترأسه وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحشد من المسؤولين الحكوميين.

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية، ابتكر موقع (Umrahme.com) حلولاً خاصة مصممة مع الأخذ في الحسبان طبيعة متطلبات المسافرين بقصد العمرة من جميع أنحاء العالم. واللافت أن هذه البوابة قد صممت اساساً لمساعدة المسلمين حول العالم في حجز وتخطيط رحلة العمرة بسهولة وملاءمة من أي مكان يتواجدون فيه. وسيتيح توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الحج والعمرة لبوابة (عمرة مي) توفير واجهة استخدام مباشر لجميع العملاء، بالإضافة إلى ما يقارب 3700 من وكلاء السفر العالمين ونحو 700 من مشغلي رحلات العمرة.

متحدثاً خلال المنتدى، قال محمد محفوظ سالم بن محفوظ، المؤسس والرئيس التنفيذي ل عمرة للأعمال (Umrah Business) ولموقع (Umrahme.com)، "نحن نؤمن بمبدأ تقديم خدمات مبسطة وأكثر سهولة، ومن هذا المنطلق، قمنا بتصميم (عمرة مي) ليكون بمثابة البوابة الإلكترونية المبسطة وسهلة الاستخدام التي تُعنى بتلبية جميع شؤون وتفاصيل حجز رحلة العمرة من أي مكان حول العالم. وتشكل شراكتنا مع الوزارة فرصة قيمة لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف."

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وخلص بن محفوظ إلى القول، "إن هذا المنتدى، على غرار سائر المنتديات الأخرى المرموقة، يعكس الثقة المتنامية بين المالكين والمطورين، ويتيح لنا بيئة مواتية لعرض خدماتنا وحلولنا المبتكرة. كما يأتي المنتدى شاهداً على ما تحققه المملكة من تقدم ملفت، إذ إنها لاتزال تواصل ترسيخ مكانتها عالمياً ولفت الأنظار نحوها كوجهة جاذبة، نظراً للخيارات المتزايدة التي تقدمها للأفراد والشركات في المنطقة."

وباعتباره من وكلاء العمرة عبر الإنترنت، المعتمدين والمرخصين، يُعدّ موقع (Umrahme.com) أيضاً أول وكيل سفر عبر الإنترنت يقدم خدمات استخراج التأشيرة الإلكترونية للعمرة، مما يسهل عملية تقديم الطلبات، ويجعلها في متناول كل مسافر. ومن خلال ما يقدمه موقع (Umrahme.com) من حلول متكاملة عبر الإنترنت، تتراوح ما بين خيارات حجز رحلات السفر والإقامة وتحويل الرحلات، فضلاً عن خدمات استخراج التأشيرة والمساعدة في خيارات الحجز الفندقي وتوفير الخدمات الأرضية والعبور (الترانزيت) للعملاء من الأفراد والشركات، فهذا من شأنه أن يجعل رحلة العمرة المقدسة أكثر سهولة وملاءمة وراحة بالنسبة لجميع المعتمرين. كما يهدف هذا الموقع إلى إدخال مزيد من التحديث والتطوير على تجربة العمرة بما يواكب تطلعات المسلمين الباحثين عن منتجات حديثة ومتطورة قائمة على الإجراءات الرقمية، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط عملية الحجز في قطاع السياحة الدينية.

لمزيد من المعلومات حول عروض العمرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.umrahme.com