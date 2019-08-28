بنجلاديشي يفوز بجائزة مليون درهم من "الأنصاري للصرافة"

أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن المليونير السادس لحملتها الترويجية "مكافآت الأنصاري للصرافة - صيف دبي 2019"، حيث فازعبدالله العرفات محمد محسن من بنجلاديش بالجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم، خلال حفل خاص أقيم مؤخراً في فندق ميتروبوليتان بدبي. كما تم تكريم العديد من الفائزين الآخرين ضمن الحملة، حيث ربح خلدون حميدان من الأردن سيارة BMW X1 2019، وفاز من الهند كل من عبد الحكيم وسيفاي مصطفى بـ 1 كيلو من الذهب لكل منهما، فيما حصل ثمانية محظوظين آخرين على جوائز مالية نقدية بقيمة 10.000 درهم لكل منهم.

وتأهل عبد الله، الذي يعمل مندوب مبيعات للهواتف المحمولة ويعيش في دبي منذ تسع سنوات، للفوز بالجائزة الكبرى لهذا العام بعد تحويله مبلغ 261 درهم إلى بلده عبر فرع "الأنصاري للصرافة" الموجود في منطقة نايف بدبي.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة "الأنصاري للصرافة: "استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته النسخ الخمس السابقة، شهدت حملة "مكافآت الأنصاري للصرافة صيف 2019" مشاركة أكبر وأكثر تفاعلاً. وتحفزنا هذه الإستجابة الرائعة على تقديم المزيد من العروض المبتكرة والمكافآت المجزية لعملائنا الكرام، تقديراً لولائهم ودعمهم المتواصل لنا. ونهنئ بدورنا عبد الله على فوزه بالجائزة الكبرى، كما نتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين الآخرين."

من جانبه، قال عبد الله، الفائز بالجائزة الكبرى: "أنا في غاية السعادة لفوزي بالجائزة الكبرى والحصول على لقب المليونير السادس لحملة "الأنصاري للصرافة". وستتيح لي هذه الجائزة النقدية القيّمة القدرة على مساعدة عائلتي وأن أحقق أحلامي وطموحاتي التي لم تكن لتتحقق دون هذا الفوز. وأود أن أعرب عن جزيل شكري وإمتناني لشركة "الأنصاري للصرافة" على هذه التجربة الرائعة التي غيرت حياتي."