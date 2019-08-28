اللواء ابن ثاني...المرأة الإماراتية نموذج للتسامح والتعايش السلمي



رفع سعادة اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "المرأة رمز التسامح".

كما رفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مثمناً جهود سموها ومبادراتها بتخصيص يوم 28 من شهر أغسطس يوماً للمرأة الإماراتية، ومثنيا على اختيار سموها شعار "المرأة رمز التسامح"، مؤكدا أن جهود المرأة وقيامها بكافة واجباتها كأم وزوجة وابنة وأخت وشريكة للرجل في البناء والتعمير لهو تجل واضح للتسامح والمحبة والتضحية، وتخصيص يوم من أجلها كل عام هو استمرار لنهج القائد والمؤسس لدولتنا الحبيبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تقديرا لدور المرأة الإماراتية وعطائها اللامحدود لعائلتها والمجتمع.

وأكد أن شعار العام "المرأة رمز التسامح" لهو تكريم لقوة المرأة، فهي رمز حقيقي للتسامح بما تتحلى به من صبر وحنان وقدرة على تربية النشء، لاسيما مع تعدد المهام الموكلة إليها، إن المرأة الإماراتية اليوم تمكنت وبجدارة من أن تنخرط في التعدد الثقافي الذي نعيشه على أرض الوطن، أن تكون خير ممثلة لدولة الإمارات بما تتحلى به من قيم التسامح وقدرة على التعايش السلمي والمساهمة في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات داخل الدولة وخارجها، فتمكنت خلال فترة وجيزة من فرض احترامها وثقافتها وقدراتها في المجتمعات الدولية.

وقال " إن إنجازات ابنة الإمارات وجهودها التنموية والنهضوية للبلاد لم يأت من فراغ، بل هو محصّلة حتميّة لنهج قديم آمن به القائد والمؤسس لدولتنا الحبيبة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودفعه بمسيرة المرأة الإماراتية للأمام، ويعد هذا اليوم تكريماً وتقديراً لها على جهودها المتميزة التي صنعت منها نموذجاً عالمياً يحتذى به في قدرتها على الإنجاز في مختلف الميادين، وانعكاس لإيمان الحكومة الرشيدة بدور المرأة في مسيرة التنمية المستدامة، والتي ساهمت في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً من خلال تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتحقيقها مستويات متقدمة في كل المجالات حتى بلغت مرحلة التمكين للقيام بدور ريادي وقيادي في إطار مؤسسي يحقق الأهداف المجتمعية المنشودة".