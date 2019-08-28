إغلاق باب الاعتراض على مرشحي القائمة الأولية لـ "الوطني الاتحادي"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم، انتهاء فترة التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة إلى أنه لم يتم تلقي أي طلب اعتراض على مرشحي القائمة الأولية لانتخابات "الوطني" خلال الفترة التي تم تحديدها لتلقي طلبات الاعتراض، والتي استمرت في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2019.
وأوضحت اللجنة، أنها تسلمت ثلاثة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية "المجلس الوطني"، إذ تم تسجيل انسحاب لمرشحتين في إمارة دبي، في حين تم تسجيل انسحاب مرشح في إمارة أبوظبي، منذ إعلان القائمة الأولية وحتى اليوم.
وحسب الجدول الزمني لانتخابات "الوطني الاتحادي"، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في 3 سبتمبر المقبل، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين ستبدأ فترة الحملات الدعائية يوم 8 سبتمبر، لتستمر على مدى 27 يوماً وحتى 4 أكتوبر 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الانسحاب للمرشحين هو 15 سبتمبر 2019.
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