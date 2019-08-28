خالد بن محمد يوجّه بتطوير برامج شاملة تركز على تعزيز اللغة العربية

وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، بتطوير برامج شاملة، تركّز على تمكين اللغة العربية وتعزيزها، فضلاً عن برامج تختص بدعم الأنشطة والفعاليات الشعرية.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على "تويتر"، أن "خالد بن محمد وجّه بتطوير برامج شاملة تركز على تمكين وتعزيز اللغة العربية، وبرامج أخرى تختص بدعم الأنشطة والفعاليات الشعرية التي تحفّز مشاركة كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب، تماشياً مع رؤية أبوظبي للحفاظ على الهوية الإماراتية والتراث الوطني والتقاليد القصصية، وصونها للأجيال المقبلة".