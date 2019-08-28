"بيت المسرح" يختتم مشاركاته ب" القومي للمسرح " ب"الطوق و الأسورة" و"حدث في بلاد السعادة"



قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان البيت الفني للمسرح يختتم مشاركاته بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١٢ بعرضين هما "حدث في بلاد السعادة " من إنتاج فرقة المسرح الحديث في تمام الثامنة و النصف مساء على مسرح السلام بالقصر العيني ، و " الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام السادسة مساء على مسرح الغد بالعجوزة ، حيث يُقدم العرضين غدا الأربعاء و بعد غد الخميس ٢٨،٢٩ أغسطس الجاري بالمجان.

و قد أعرب " مختار " عن سعادته بمشاركات البيت الفني للمسرح هذا العام و التي وصلت الى ١٢ عرض مسرحي، و هو العدد الأكبر من المشاركات للبيت الفني للمسرح في تاريخه ضمن مسابقات المهرجان الرسمية، و لعروض مؤلفة لمؤلفين مصريين، هذا بالاضافة الى مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في مسابقات المحترفين من خلال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، و هو إنجاز يفخر البيت الفني للمسرح بتحقيقه.

جدير بالذكر ان عرض " حدث في بلاد السعادة "

من تأليف وليد يوسف ، بطولة مدحت تيخا ، علاء قوقة، حسن العدل، كمال عطية، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، محمد الخيام، عبدالعزيز التوني، انجي كمال، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، و مجموعة من الشباب، تصميم ديكور حازم شبل ، تصميم استعراضات كريمة بدير ، تصميم أزياء مروة عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا صلاح و من إخراج مازن الغرباوى

أما عرض " الطوق و الأسورة"تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصورالعرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح