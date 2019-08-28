طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك" الدفعة الثالثة

منى سليمان

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح ان التقدم للمشاركة بالدفعة الثالثة من ورشة " ابدأ حلمك" التي تقيمها فرقة مسرح الشباب متاحة حاليا بمسرحي أوبرا ملكبرمسيس و المسرح العايم الصغير بالمنيل ، تسهيلا على الراغبين في التقدم للمشاركة بالورشة وذلك مواكبة لتقديم عرض تخرج الدفعة الثانية المقرر تقديمه خلال أيام من إخراج الفنان كمال عطية

جدير بالذكر ان التقدم لورشة " إبدأ حلمك" الدفعة الثالثة مستمر حتي منتصف سبتمبر القادم .

يذكر أن خريجي الدفعة الأولي من الورشة يشاركون حاليا في بطولة العرض المسرحي " بيت الأشباح " الذي يقدم حاليا علي المسرح العايم الصغير بالمنيل من إنتاج مسرح الشباب و تأليف وإخراج محمود جمال حديني .

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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح