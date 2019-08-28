وزارة الاتصالات وهواوي تنظمان برنامجاً تدريبياً عن تقنية الجيل الخامس

أقامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً في مبادرة ThinkTech، بالتعاون مع شركة "هواوي"، برنامجاً تدريبياً مخصصاً لتقنية الجيل الخامس 5G، وذلك بهدف التوعية بالجيل القادم من شبكات الاتصالات، وتطوير المواهب الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات.

وشارك في البرنامج الذي أقيمت فعالياته على مدى ثلاثة أيام، واختتمت اليوم الخميس 21 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 أغسطس 2019م، نخبة من قادة وخبراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، كما تضمن البرنامج عدداً من البرامج التدريبية والفعاليات التقنية الهادفة لرفع الوعي الرقمي والتي قدمها مجموعة متميزة من الخبراء والمسؤولين من شركة هواوي، بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة التحديات الناشئة والفرص المتاحة لإطلاق شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وتطوير الشبكات المرتبطة بها.

وخلال أيام انعقاد البرنامج، تداول رواد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الآراء بخصوص أهم التحديات التي يواجهها القطاع، بما فيها الإجراءات المطلوبة لتجهيز شبكات الاتصالات في المملكة لإطلاق تقنيات الجيل الخامس، وأهم حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس وتطبيقاته في كافة القطاعات وفوائده ومميزاته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وحول أهمية هذا البرنامج، أكد سعادة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن المملكة العربية السعودية تٌعتبر من الدول السباقة في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، بعد نجاحها في إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الأمر الذي يعكس مدى التطور الكبير الذي حققه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم مسيرة التحول الرقمي المنشود في المملكة. كما تسعى الوزارة مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص للاستفادة المبكرة من مكتسبات شبكات الجيل الخامس 5G بفتح المجال واسعاً أمام العديد من التقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها مثل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والمدن الذكية، وغيرها من التقنيات المستقبلية الحديثة، حيث تؤمن الوزارة بأن الاستثمار في المهارات والعقول أحد أهم دعائم الاقتصاد الرقمي والذي يتطلب تهيئة شبابنا وبناتنا لمهارات القرن الواحد والعشرين، لذا بنت الوزارة نظامًا بيئيًا متكاملاً وممكنًا لمهارات القرن الواحد والعشرين.

من جهته، قال دينيس تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت المحدودة في المملكة العربية السعودية " شاحنة معرض هواوي المتنقل لتقنية الجيل الخامس هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية. ومن شأن هذا المعرض أن يتيح للناس التعرف على قيمة شبكات الجيل الخامس، كما يتيح لهم تجربة التقنية على أرض الواقع والتعرف على استخداماتها كي يقفوا على فوائد الجيل القادم لشبكات الاتصال ويلمسوا بأنفسهم قدراته الهائلة. ولا شك أن التعاون مع جهات مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يمكننا من الإسهام في تعميق فهم الناس للجيل الخامس مع اتساع نطاق انتشارها في المملكة العربية السعودية. وقد صُمم البرنامج التدريبي المخصص لتقنية الجيل الخامس والمعرض المتنقل ليتيح للمشاركين فرصة التعرف على تقنية الجيل الخامس للمرة الأولى بالإضافة إلى فرص الحصول على وظائف واعدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة".

يُذكر أن المملكة تٌعتبر من الدول الرائدة في العالم في مجال استخدام تقنيات الجيل الخامس، ويوجد بها 1000 برج 5G، مما يؤكد حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة؛ لتكون من الدول الأكثر تقدماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي المنشود، وبناء نهضة تنموية شاملة تجعل من المملكة أقوى متانةً وأكثر تحديثاً ومواءمة للحياة العصرية المتجددة .