تصريح الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي - مديرة مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي الأطفال والشباب بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

وفي هذه المناسبة أشارت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي - مديرة مؤسسة (فن)، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي الأطفال والشباب، إلى أن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية اليوم إنما جاءت ثمرة لمشروع تنموي شامل، بدأ مع تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس إدراك الآباء المؤسسين لأهمية الدور المحوري للمرأة في ازدهار وتطور المجتمعات.

وأضافت أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً مهماً في الحراك الثقافي الذي يسود الدولة، حيث أدى الاهتمام بالمرأة، وتطوير مهاراتها في شتى المجالات إلى تسلمها العديد من الوظائف القيادية، مشيرة إلى أن القطاع الفني شهد بروز الكثير من المبدعات في مجالات التمثيل والمسرح، وفي الكتابة الإبداعية، وفي فنون الرسم والنحت، وغيرها من مجالات الفن، إلى جانب ظهورها بشكل لافت ومتميز في القطاعات الاقتصادية، والرياضية، والديبلوماسية، حتى باتت المرأة الإماراتية اليوم في مكانة متفوقة على الساحة العالمية.