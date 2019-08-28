مراكب تكنولوجيز توفر أنظمة القيادة الذاتية للقوارب المتخصصة

أعلنت الشركة الإماراتية "مراكب تكنولوجيز" المتخصصة في توفير أنظمة القيادة الذاتية، عن توافق وتكامل أنظمتها للقيادة الذاتية مع مشروع "مجموعة يونيك" (Unique Group)، المزوّد الرائد عالمياً لحلول الإبحار، والذي يهدف الى تطوير القوارب غير المأهولة.

ويتضمن المشروع تزويد قوارب العمليات التي يبلغ طولها 16 قدماً بأنظمة القيادة الذاتية استناداً إلى تقنية MAP Pro للقيادة الذاتية من شركة "مراكب"، والتي تحمل الشركة براءة اختراعها.

وتختلف أنظمة القيادة الذاتية عن أنظمة التحكم عن بعد والتي يتم فيها توجيه القوارب بشكل مباشر عن بعد، حيث تتضمن أنظمة القيادة الذاتية عمليات برمجة مسارات القارب وتزويده بالإرشادات والتعليمات الخاصة لتنفيذ عمليات الإبحار بشكل ذاتي وفق سيناريوهات محددة بما في ذلك مخطط المسار، والسرعات القابلة للبرمجة، والتحذيرات بوجود العوائق، وبروتوكولات التعطل الآمن، والقدرة على استقبال البيانات بشكل مباشر عبر جميع أجهزة الاستشعار في المركب والمتصلة بمحطة التحكم عن بعد.

وفي هذا السياق، قال باد بيبي، رئيس القسم الهندسي في شركة "مراكب": "تتيح قوارب Uni-Cat المزدوجة من “مجموعة يونيك”، والمزودة بنظام MAP Pro للقيادة الذاتية، إمكانية إجراء عمليات المسح الهيدروغرافية بالاعتماد على معطيات مختلفة مناسبة للبحث والإنقاذ، ودراسة المحيطات وعمليات الرصد والتفتيش. وتعد شراكاتنا الاستراتيجية مع شركات مثل “مجموعة يونيك”السبب الأساسي الذي دفعنا لتطوير نظام MAP Pro. وسواء كان عملاؤنا يمتلكون القوارب أو يرغبون بتصميم قوارب سطحية غير مأهولة لأغراض محددة، يشكل نظام MAP Pro الخيار الأمثل بالنسبة لهم نظراً لسهولة تركيبه وتكامله ضمن منصاتهم بغض النظر عن مرحلة تطوّر المشروع".

ويعدّ كل من القارب ونظام القيادة الذاتية عبارة عن مجموعة من الأجزاء التي يسهل تفكيكها ونقلها وتركيبها وتشغيلها في مختلف المواقع في منطقة الخليج العربي. كما أن سعة البطارية الكبيرة وقدرتها على التشغيل الذاتي تتيح فترات عمل طويلة دون توقف، ما يوفر عمليات تشغيلية عالية الكفاءة بتكلفة منخفضة.

بدوره قال فينكتاش راو، نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في "مجموعة يونيك": "ساهمت خبراتنا الواسعة، والتي اكتسبناها على مدى أكثر من 25 عاماً كمزود لحلول الإبحار المتكاملة فوق سطح البحر وفي الأعماق، بمنحنا مكانة مميزة ساعدتنا على توفير منتجات وحلول تواكب توقعات عملائنا. وتعد سهولة النقل واحدة من أهم المزايا التي توفرها قواربنا السطحية غير المأهولة من طراز Uni-Cat، وهي عبارة عن قوارب مزدوجة بطول 16 قدماً ومصممة خصيصاً لتوفير قدرات تشغيلية متميزة في المناطق التي يصعب الوصول إليها باستخدام وسائل أخرى. ولا شك أن إمكانيات التخصيص بالاعتماد على أنواع مختلفة من أجهزة السونار وأجهزة الاستشعار المساعدة تشكل إحدى الاهتمامات الرئيسية لعملائنا. ونتطلع لمواصلة تطوير المراكب ذاتية القيادة على مدى الأعوام القادمة بما يلبي احتياجات عملائنا المتنامية".