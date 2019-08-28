الامارات | "الموارد البشرية لحكومة دبي" تمنح موظفيها 3 ساعات لمرافقة أطفالهم إلى المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية لحكومة دبي" تمنح موظفيها 3 ساعات لمرافقة أطفالهم إلى المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، موظفيها إذن خروج لمدة 3 ساعات لمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي في أول يوم للعام الدراسي والذي يبدأ مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز التلاحم الأسري، عبر مراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع.

ودعت الدائرة الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي للتيسير على الآباء والأمهات العاملين فيها، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية العام الدراسي، وذلك في ضوء تشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في حكومة دبي بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات في كل دائرة، لا سيما أن تلك التشريعات فيها من المرونة التي تسمح للدوائر منح موظفيها من الآباء والأمهات إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية لتمكينهم من اصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس.