الامارات | محكمة كلباء تقضي بتوبيخ 4 طلبة في قضية «تنمّر الحافلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كلباء تقضي بتوبيخ 4 طلبة في قضية «تنمّر الحافلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في كلباء، أمس، بتوبيخ أربعة طلاب أحداث، وبراءة ثلاثة من ذويهم، في قضية «تنمر حافلة كلباء»، على خلفية تعدي الطلبة على زميلهم بالضرب والسب والقذف، وتصوير مقطع فيديو بالواقعة، ونشره عبر برنامج «واتس أب»، دون إذن صاحبه.

ويذكر أن حادث «تنمر حافلة كلباء» لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الرأي العام، بسبب تنمر عدد من الطلبة على زميلهم من أصحاب الهمم، باعتدائهم عليه بالضرب، وتصويره، إضافة إلى نشر ما قاموا به على وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير به، ما دفع والد المجني عليه إلى تقديم بلاغ إلى شرطة كلباء ضد المتهمين.

وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة بكلباء، وتم إيداع الأحداث الأربعة في دار الرعاية لمدة تجاوزت الـ10 أيام، فيما تم تكفيلهم إلى حين إصدار الحكم.

- «المحكمة» قضت

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ببراءة 3 من ذوي

الطلبة في القضية

نفسها.