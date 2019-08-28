هزاع بن زايد يرفع أجمل التبريكات لأم الإمارات بمناسبة يوم المرأة

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أجمل التبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم 28 أغسطس من كل عام.

وكتب سموه، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "واثقة الخطوة، راسخة الحضور، عظيمة الإنجازات. هكذا كانت المرأة الإماراتية دوماً وهكذا ستظل تشق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقاً".

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وأضاف "في يوم المرأة الإماراتية، نرفع أجمل التبريكات لأم الإمارات، التي استطاعت بحكمتها ورؤيتها وعزمها وتصميمها، تحقيق مكانة متفردة للمرأة والطفل والأسرة الإماراتية".