كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تستعد الشركات في الإمارات لاقتصاد المشاركة الرقمية؟

لقد غيرت شبكة الإنترنت والتطورات الأخرى في الجيل التالي من الحياة اليومية تمامًا، وفتحت الفرص ليس فقط في مجال الاتصالات ولكن أيضًا في عالم الأعمال، مما حوّل ما كان مجرد خيال علمي إلى حقيقة واقعة.

في هذا العصر الرقمي، اكتسبت شركة أمازون وكذلك شركتا “أوبر” و “زيبكار” على سبيل المثال لا الحصر قوة جذب بمعدلات هائلة، وأصبحت الآن مثالاً يحتذى في جاذبيتها بين المهتمين بالتكنولوجيا. وأدت هذه الشركات إلى تجدد الوعي باقتصاد المشاركة وتزايد الاهتمام به.

ورغم أنه اقتصاد المشاركة كان موجودًا لبعض الوقت، فقد ساعد الإنترنت في تطوره السريع، حيث وفر سهولة الوصول إلى بعض الأسواق التقليدية.

ومن بين أهم الاعتبارات في اختيار الخدمة أو المنتج هو السعر، الذي يشمل التكلفة الفعلية، ووقت النقل، والوصول، والمزايا، وحتى الراحة. ولا ينطبق هذا التوزيع للعوامل المختلفة على المنصات الأكثر شعبية في وسائل النقل العام فحسب، بل يشمل أيضًا خدمات الإقامة مثل Airbnb وشركات البيع بالتجزئة مثل Amazon. وكان هذا هو تأثير التكنولوجيا في الأعمال والاتصالات، مما جعل مجتمع المشاركة ممكنًا.

وبدأت شعبية المشاركة الرقمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتسللت في النهاية إلى عالم الأعمال. فما الذي يمكن للمرء أن يتطلع إليه؟

قد يبدو الأمر وكأننا نمضي قدماً، لكن ليس من المستحيل على خدمات الرعاية الصحية والمالية الانضمام إلى هذا الاتجاه.

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ومع ذلك، هناك مجموعة جديدة من التحديات التي يمكن أن تقوض مجموعة الأعمال التقليدية. وبالتالي، تحتاج الشركات في الإمارات إلى معالجة عاملين عاجلين: التكلفة والموثوقية. وعلى الرغم من أن المشاركة الرقمية ليست مثالية، إلا أن السوق على الإنترنت يتيح للعملاء أن يصبحوا أكثر ثقة في شراء المنتجات أو الخدمات لأن الموثوقية مبنية على كلام شفهي وآلية للتغذية المرتدة للمستهلك تسهل مجموعة من المراجعات.

وبصرف النظر عن الخدمات، فتحت شبكة الإنترنت الأبواب أمام أماكن العمل المشتركة و “الاستهلاك التعاوني”، والذي يوفر مجموعة من إمكانيات التوظيف. كما أوضحت مجلة “هارفارد بيزنس ريفيو”، حيث ينجذب المستثمرون إلى الشركات التي لديها أصول رقمية يمكن الاستفادة منها باستخدام أصول شبكتها.

ويجب أن تبدأ الشركات المنشأة في الاستماع إلى جمهورها المستهدف الأصغر سنًا والاستجابة له، حيث من المتوقع أن يؤدي اقتصاد المشاركة في نهاية المطاف إلى تراجع السوق التقليدية. وقد يؤدي الفشل في الانضمام إلى هذا الاتجاه إلى إعاقة تنويع المؤسسات القائمة، مما يؤدي إلى فقدان مقدمي الخدمات غير المستقبليين لمكانتهم.

واستجابة لصعود اقتصاد المشاركة، قدم اقتصاد دبي منصة جديدة ، ShareDXB، للاستفادة من الموارد غير المستخدمة. والغرض من ذلك هو التقليل من أوجه القصور، وتمكين قطاع الأعمال، وخفض التكاليف، حيث ستتمكن الشركات في الإمارة من تبادل الخدمات بدلاً من دفع تكاليفها بشكل منفصل، بحسب غلف نيوز.