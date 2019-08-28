أبوظبي (الاتحاد) قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، إن يوم المرأة الإماراتية الذي يحمل هذا العام شعار «المرأة رمز للتسامح»، يمثل محطة للوقوف على مسيرة المرأة الإماراتية التي قطعت أشواطاً كبيرة، متخطية العديد من التحديات التي كانت تواجهها في الماضي، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة، والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ورائدة العمل النسائي في الإمارات لتمكين المرأة وتوفير بيئة داعمة لها للإسهام بدور فعال في النهوض بالمجتمع الإماراتي ورفع اسم الإمارات عالياً.

وأضاف الكعبي: نغتنم هذه المناسبة لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بالنماذج الإيجابية والمميزة التي قدمتها المرأة الإماراتية من خلال مشاركاتها في مختلف مجالات ومناحي الحياة، بدءاً من قدرتها وتفانيها في العمل على تربية نشء صالح وإعداد جيل واعٍ قادر متسامح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سالم الكعبي: فخر واعتزاز بنماذج إيجابية ومميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.