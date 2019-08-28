خليفة بن طحنون: المرأة الإماراتية شريك محوري في مسيرة التنمية

أبوظبي (وام)

قال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات واسعة ومهمة في طريق تمكين المرأة التي أصبحت شريكاً أساسياً ومحورياً في مسيرة التنمية بمختلف قطاعاتها وأوجهها.

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار «المرأة رمز للتسامح»: «إنه لا يمكن أن نحتفل بيوم المرأة الإماراتية دون الوقوف عند تضحيات أمهات وزوجات شهداء الوطن الأبرار واستحضار شموخهن وصبرهن ومواقفهن الوطنية الصادقة تجاه الوطن وقيادته ومصالحه».

وأكد أن دعم ورعاية قيادتنا الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فتح آفاقاً أوسع أمام المرأة وساعدها على تحقيق ذاتها وخدمة وطنها في كل الميادين ومختلف المجالات، وسطرت بدورها أروع الأمثلة عن الإنسان الإماراتي.

وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بالدعم المباشر والمتواصل من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لكافة قضايا المرأة والنهوض بها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، مؤكداً أن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شعار «المرأة رمز للتسامح» للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في ظل عام التسامح الذي أعلنته القيادة الرشيدة للدولة يجسد الدور المهم للمرأة في بناء منظومة القيم الكريمة التي تعوّد عليها المجتمع الإماراتي.

وأوضح أن هذا الشعار ينسجم مع الدور المهم لأمهات شهدائنا الأبرار وتضحياتهن وشجاعتهن إذ يسطرن أروع وأبهى صور العطاء والتضحية والتسامح والشجاعة في سبيل رفعة الوطن ومجده والمحافظة على مكتسباته.