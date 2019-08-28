أبوظبي (الاتحاد) أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن المرأة الإماراتية ستظل دائماً نموذجاً ملهماً للإبداع والعطاء في جميع ميادين الواجب الوطني من تعلم وعمل وبناء أسرة، وهذا النموذج تتسع مظلته كل يوم من خلال رعاية قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالمرأة وترسيخ منظومة التمكين الخاصة بها.

وأشارت إلى أن المرأة في الإمارات تفخر بهذه المسيرة، وما تحقق فيها طوال العقود الماضية، وتفخر بمكانتها في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واليوم نجدد الفخر والعرفان بسمو «أم الإمارات» التي جعلت من التميز محوراً أساسياً في مسيرة المرأة الإماراتية وأولتها كل الدعم والرعاية، مساندة ومؤازرة لكل جهد متميز تقوم به المرأة في وطننا الغالي، وهذا هو سر نجاح المرأة وعلو شأنها وتميز مكانتها.

ولفتت إلى أن الجائزة تفخر بأن تتصدر المرأة قوائم التميز من الفائزين منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «خليفة التربوية»: «المرأة الإماراتية» نموذج ملهم في التعليم والتسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.