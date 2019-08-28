نضال الطنيجي: الإماراتية خير من يمثّل التسامح

أبوظبي (الاتحاد) قالت د. نضال الطنيجي المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية إن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة رمز للتسامح»، جاء لإيمانها العميق بأهمية ترسيخ قيمة التسامح في المجتمع الإماراتي وتعبيراً كاملاً عن ثقتها التامة بالمرأة الإماراتية التي ورثت القيم والصفات النبيلة واتصفت بها في بيتها وفي مجالات الدراسة والعمل المختلفة، فهي خير من يمثل رسالة «التسامح».

وأضافت: خير قدوة لنا نحن النساء الإماراتيات هي «أم الإمارات» التي علمتنا قيم التسامح والعمل الخيري والوفاء والمحبة بما قدمته من مشاريع ومبادرات إنسانية للعالم أجمع، وهذا ما قام عليه مجتمع الإمارات منذ القدم.

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