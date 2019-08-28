«دبي للمرأة»: غرس زايد سر الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد) قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن يوم 28 أغسطس من كل عام هو مناسبة خاصة جداً ومميزة للمرأة ولدولة الإمارات بصفة عامة.. هي مناسبة للجميع وليس للمرأة فقط.. فإنجازات المرأة الإماراتية وما وصلته من تقدم هي نتاج غرس الأب المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وثمرة للدعم المتواصل الذي تقدمه لها قيادتنا الرشيدة، وما تحظى به من رعاية لا محدودة من سمو (أم الإمارات)».

وأشادت بالدعم الذي تقدمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لملف المرأة في الإمارات، ومبادرات سموها المتنوعة لصقل مهارات المرأة الإماراتية، وتعزيز تمثيلها في المواقع القيادية، ومراكز صنع القرار.

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