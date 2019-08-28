مريم الرميثي: «يوم المرأة الإماراتية» تعبير حقيقي عن التسامح

أبوظبي (وام) قالت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إنه عندما وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة رمز للتسامح»، كان ذلك نابعاً من إيمان عميق لدى سموها بالمرأة الإماراتية باعتبارها رمزاً فعلياً للتسامح في منزلها ومجتمعها.

وأكدت الرميثي في كلمة لها بهذه المناسبة أن هذا الإيمان يأتي من شخصية نفخر بها فهي القدوة لنا في حياتنا وأعمالنا وخططنا المستقبلية كنساء نعتز بأننا نتاج للسياسة الحكيمة لدولة الإمارات التي صاغها ووضع أسسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى القواعد الراسخة لقيم كثيرة لعل أهمها قيمة التسامح التي كرسها قولاً وعملاً، وأكد أهمية الإنسان واحترامه. وأضافت: وتواصل القيادة الرشيدة النهج نفسه في سبيل ريادة الوطن وتقدمه، وأهنئ «أم الإمارات» على ما بذلته من جهد وما قدمته من مبادرات لدعم بنات وطنها، سائلة الله تعالى أن تعود الأعوام على سموها وهي ترفل بأثواب الصحة والسلامة والسعادة.

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