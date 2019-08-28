«خليفة الطبية»: إسهامات رائدة للمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد) احتفلت مدينة الشيخ خليفة الطبية، بيوم المرأة الإماراتية. وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: «يوم المرأة الإماراتية هو وقفة تقدير لكل امرأة ساهمت في بناء هذا الوطن، وشاركت في جهود التنمية، ودعمت مسيرة التقدم».

وقالت الدكتورة شمه خليفة المزروعي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية: «يوم المرأة الإماراتية هو فرصة لنا جميعاً لتقديم الشكر الجزيل لـ (أم الإمارات) التي فتحت لنا الآفاق لنمضي بإنجازاتنا، وشجعتنا على العطاء والبذل، ووفرت لنا السبل التي تسهل لنا طريق النجاح». وأعربت الدكتورة نوال الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية، عن فخرها بكونها إماراتية، وقالت الدكتورة صفاء المصطفى، المدير التنفيذي للتمريض، إن مشاركة المرأة في مسيرة نهضة الدولة، ساهمت في تحقيق قفزات نوعية في المجالات كافة.

وفي إطار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، كرمت مدينة الشيخ خليفة الطبية سيدات إماراتيات كان لهن إسهامات بارزة في نهضة الدولة ومسيرة إنجازاتها.

كما كرمت سارة شهيل، المدير التنفيذي لمركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وهي ناشطة اجتماعية، كرست جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز رفاهية المرأة.

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