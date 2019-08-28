محمد حمد البادي: العالم فخور بمنجزات الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد) أكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن العالم كله ينظر بفخر بالغ إلى ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بدعم من الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، والتي نجحت وبحكمة واقتدار ورؤية استشرافية في أن تضع المرأة في سلم الأولويات والطموحات، فكانت المرأة في وطننا المعطاء على قدر الثقة والمكانة المرموقة التي تحظي بها اليوم وفي كل المواقع والساحات لتتبوأ اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة، مشيداً بالبنية التشريعية التي تحمي حقوق المرأة، وحصولها على حقوقها ومكتسباتها. وقال: إن الاحتفال بيوم المرأة يأتي وإنجازاتها ماثلة وساطعة أمام الجميع، والإمارات تتصدر دول العالم في مؤشر احترام المرأة بفضل اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة التي توفر للنساء فيها كافة السبل التي تمكنهن من ممارسة دورهن في ميادين العمل الوطني كافة، وتقلد المناصب العليا، في مسيرة شهدت إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في نهضة الدولة، حيث كانت المرأة ومازالت شريكة في التقدم وصناعة النهضة.

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