شما المزروعي: الإماراتية تجسد أرقى معاني التسامح

أبوظبي (الاتحاد) أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب أن المرأة الإماراتية نجحت في ترسيخ مفهوم التسامح عبر أفعالها ومواقفها المشرفة فكانت ولا تزال ملهمة للعطاء وأعدت جيلاً واعداً يجسد أرقى معاني التسامح.

وتوجهت رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب باسمها وباسم شباب الإمارات بأسمى آيات التهاني والتبريكات والشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على ما تقدمه للمرأة الإماراتية من دعم وتمكين حتى أصبحت شريكاً في مسيرة التطوير يداً بيد إلى جانب أخيها الرجل.

وهنأت كل إماراتية تضع بصمتها في مسيرة التنمية وقالت: «نشكر كل طبيبة من بنات الوطن تتحلى بالإنسانية وكل مهندسة تسهم في بناء هذا الوطن وكل معلمة تبني بعطائها أجيال المستقبل وكل إماراتية تقف وقفة عز في ساحات المجد».

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