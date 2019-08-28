الريم الفلاسي: الإماراتية تخطت مستويات النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن المرأة الإماراتية تخطت مستويات النجاح المعروفة دولياً، وحققت إنجازات مذهلة في ميادين العمل كافة.

وقالت: إن شعار المرأة رمز للتسامح، الذي اختارته سمو «أم الإمارات» ليكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام، هو رمز يعبر أحسن تعبير عن عطاء المرأة الإماراتية ونجاحها في تخطي العقبات وتحقيق الإنجازات في ميادين العمل المختلفة.

وأوضحت، أن «أم الإمارات» تمثل نموذجاً حياً للمرأة الإماراتية، وكان لنشاط سموها ولا يزال الدور الأساسي والفاعل في مساعدة المرأة على ولوج الحياة العامة، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية. وقالت: إن هذا التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة، وثانيها الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل سمو الشيخة فاطمة، وثالثها كفاءة المرأة الإماراتية في إنجاز كل عمل يسند إليها أو تقوم به في مجالات عدة.