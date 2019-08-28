نورة السويدي: إنجازات في الميادين كافة

أبوظبي (الاتحاد) أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن المرأة الإماراتية تستحق كل تقدير واحترام للنقلة النوعية التي حققتها في حياتها، خلال فترة قصيرة بفضل ما تمتلكه من مقومات وإمكانيات عظيمة أهلتها لنيل كل الدعم والمساندة.

وقالت في كلمة لها، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «المرأة رمز للتسامح»: إنه شعار اختارته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجاء في مكانه الصحيح نظراً لأن التسامح من شيم سموها، وتتحلى به في حياتها وتعاملها مع الآخرين.

وأوضحت، أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مستويات متقدمة من التمكين، وهي بذلك جديرة بأن تأخذ مكانها اللائق في المجتمع، بعد أن حققت إنجازات متعددة في كافة الميادين التي دخلتها، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

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