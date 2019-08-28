ميثاء الشامسي: «أم الإمارات» صانعة النهضة النسائية

أبوظبي (الاتحاد) قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة: «اكتسب الثامن والعشرون من أغسطس الذي أعلنته سمو (أم الإمارات)، يوماً للمرأة الإماراتية من كل عام، معاني ودلالات عظيمة شتى هي في مجملها قصة نهضة إماراتية أسهمت المرأة في كل فصولها المتلاحقة وآفاقها المستقبلية باعتبارها محوراً مركزياً وأساسياً في التنمية، ومن أهم الركائز في تحقيق التطور على الصعد كافة».

وأضافت معاليها: «بهذا الخصوص، لابد من إبراز الدور الرائد لصانعة النهضة النسائية الإماراتية سمو (أم الإمارات) التي كان لأفكارها ومبادراتها الدور البارز في تحقيق إنجازات كبيرة، بل وعظيمة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، وكذلك دعم المرأة وأنشطتها إقليمياً وعالمياً وبإسهامات متعددة، فهنيئاً لـ(أم الإمارات)، وهنيئاً للمرأة الإماراتية بهذا القلب الكبير والعطاء اللامحدود».

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