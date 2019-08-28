حصة بوحميد: ثقة كبيرة بدور المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، يوم المرأة الإماراتية، مناسبة وطنية ومجتمعية، تعكس الوجه الحضاري والتنموي لدولة الإمارات، وتُبرز أولويات القيادة الرشيدة وإنجازاتها في تمكين المرأة، وترسيخ التوازن بين الجنسين، مشيرة معاليها إلى أن الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» في 28 أغسطس من كل عام، ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من العام 1975، جاء بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأن شعار الاحتفال بالمناسبة هذا العام 2019 «المرأة رمز للتسامح» الذي وجهت به سموها، يحمل دلالات مجتمعية وتنموية ووطنية كثيرة، تُعبّر هي الأخرى عن ثقة كبيرة وإيمان راسخ بأهمية دور المرأة في البيت والعمل والمجتمع، وفي مختلف مواقع المسؤولية، على اعتبار أن «التسامح أساس العيش معاً وتقبل الآخر». وأشادت معاليها برؤية وحكمة «أم الإمارات»، وهو ما يدعم التمكين.