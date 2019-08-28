سعيد البحري العامري: المرأة مدرسة التسامح

أبوظبي (الاتحاد) أكد سعيد البحري سالم العامري مدير هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن المرأة هي أساس المجتمع ولها الدور الأكبر في غرس قيم التسامح والعطاء وروح المحبة في الناشئة، وهي مدرسة لبناء جيلٍ واعٍ لديه القدرة على تقبل الآخرين باختلاف أعراقهم وثقافاتهم، وهي الطريق للوصول إلى مجتمع إيجابي ومتماسك وآمن يرتكز على أسس قوية من الأخلاق والقيم.

وأعرب عن فخره واعتزازه بوجود كوكبة متميزة من الموظفات في الهيئة والبالغ عددهن ما يقارب 500 موظفة، يشغلن مناصب قيادية، وإدارية وفنية في مختلف القطاعات بالهيئة، والذي يدل على قدرتها في تحقيق الإنجازات والمساهمة في اتخاذ القرارات الفاعلة والمؤثرة التي ترقى لتطلعات قيادتنا الحكيمة.

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