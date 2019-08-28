حنيف القاسم: «المرأة الإماراتية» نموذج مشرف يحتذى به

أبوظبي (الاتحاد) أشاد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في إطار مسيرة تمكين المرأة ودعم نجاحاتها وتحفيز تميزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية باتت نموذجاً مشرفاً يحتذى به على الساحة الدولية في مختلف الصعد. وأكد القاسم في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها المرأة المواطنة على المستوى المحلي والعالمي، تأتي بفضل دعم قيادة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية في تمكين المرأة، وهو النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس، طيب الله ثراه، وتواصلت مسيرة تأهيل المرأة للمساهمة في التنمية الشاملة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. وأشاد القاسم بالدور الحيوي الذي تقوم به سمو «أم الإمارات»، في تحقيق الإنجازات للمرأة الإماراتية.

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