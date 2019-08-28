مبارك الظاهري: «المرأة الإماراتية» شريك رئيس في التنمية

أبوظبي (الاتحاد) قال المهندس مبارك الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي: «إن المرأة الإماراتية تعد شريكاً رئيسياً لما آلت إليه دولة الإمارات من رفعة شأن ومكانة حتى يومنا هذا، كما أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية وطموحاتها المستقبلية جنباً إلى جنب مع الرجل تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع ورقيه وتنميته، متمنين لها مزيداً من التقدم والإنجازات الملموسة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن». وهنأ المهندس عمر الهاشمي، المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، موظفات الشركة والمرأة الإماراتية ككل بيوم المرأة الإماراتية، حيث يحمل هذا العام شعار «المرأة رمز التسامح». وأضاف الهاشمي: «المرأة الإماراتية تحظى بدعم وتقدير القيادة الرشيدة المتواصل، وهي شريك أساسي في مختلف مجالات العمل الوطني والاجتماعي، ونفتخر بهن ونتمنى لهن التوفيق والنجاح والسعادة دائماً».

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