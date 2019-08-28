مغير الخييلي: الإماراتية «صانعة المجد»

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المرأة الإماراتية بلغت مكانة اجتماعية وسياسية ودبلوماسية مرموقة، وذلك انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بدورها كشريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال معاليه: أتقدم في هذه المناسبة الوطنية، بأسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي تعد رمزاً للمرأة في الإمارات؛ فقد دعمت سموها المرأة في مختلف المجالات، وعززت من إمكانياتها بالشكل الذي جعل المرأة تتبوأ أعلى المناصب في مختلف ميادين العمل.

وأضاف الخييلي، أن المرأة الإماراتية حققت من الإنجازات في وقت قياسي، ما يجعلها محط تقدير لدى كافة شرائح وأطياف المجتمع. فقد أثبتت حضورها وعطاءها وتميّزها، واستحقت عن جدارة لقب «صانعة المجد»، مشيراً إلى الثقة الكبيرة التي أولتها دولة الإمارات لها لضمان حصولها على كافة حقوقها.

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