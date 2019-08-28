محمد الفلاحي: الإماراتية مصدر فخر

أبوظبي (الاتحاد) أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرات المرأة الإماراتية وتفاعلها الإيجابي مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثيرين حول العالم تعتبر مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات، قيادة وشعباً.

مشدداً على أن المرأة الإماراتية سجلت حضوراً فاعلاً في ساحات العطاء الإنساني، وبادرت بالوصول للضحايا والمتأثرين في أكثر المناطق اضطراباً وأشدها هشاشة وتحدت الصعاب، وواجهت المخاطر وقهرت المستحيل للوصول هناك لتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة.

وأوضح أن ما تقوم به المرأة في الإمارات من أدوار لخدمة مجتمعاتها المحلية والخارجية والإنسانية جمعاء، إنما ينبع من إحساسها العميق بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، بما يتوافق مع قيم المجتمع الأصيلة وتعاليم الدين التي تكرس مبادئ الخير والفضيلة والقيم النبيلة.

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