الامارات | شرطة أبوظبي تنفذ توعية مرورية لسائقي «الأجرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنفذ توعية مرورية لسائقي «الأجرة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي أربع ورش توعية مرورية لسائقي مركبات الأجرة في أبوظبي، للحد من الحوادث والمخالفات المرورية، واستفاد عدد كبير من سائقي الأجرة من ورش التوعية الاستباقية حول نشر الثقافة المرورية.
وقال نائب مدير إدارة مرور أبوظبي، المقدم أحمد خادم القبيسي، إن التوعية الاستباقية، تهدف إلى الارتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة، إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال زيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية وبقانون السير والمرور، والوقوف في الأماكن الآمنة لصعود ونزول الركاب، وخفض السرعات.
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