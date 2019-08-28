الامارات | إنجاز 89% من أعمال مشروع مستشفى العين الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 89% من أعمال مشروع مستشفى العين الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، 89% من أعمال مشروع تشييد مستشفى العين الجديد، الذي تنفذه بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بكلفة تتجاوز 4.4 مليارات درهم، على مساحة بناء مقدارها 347 ألف متر مربع.

وأكدت «مساندة» أن العمل جارٍ في المشروع وفقاً للخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز، مشيرة إلى أنها أنجزت 99% من أعمال مبنى الخدمات، و96% من أعمال المبنى الرئيس، و97% من الأعمال الكهروميكانيكية، و89% من الأعمال المعمارية.

ولفتت الشركة إلى أن نحو 3100 عامل، من خلال ستة عقود رئيسة، يسابقون الزمن لإنجاز كل أعمال المشروع في وقت قياسي وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، حيث بدأ العمل بالمشروع في مارس 2014، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيس ومبنى الخدمات، وإنجاز أعمال الهياكل المعدنية للمشروع، وتشغيل وتسليم محطة الكهرباء الرئيسة.

وانتهت «مساندة» من تشغيل عدد 10 محطات فرعية، من خلال التنسيق مع شركة العين للتوزيع، والبدء في الاختبارات التشغيلية الأولية لأنظمة المستشفى الجديد طبقاً للخطة الموضوعة لبدء تسليم مرافق المشروع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، كما تم الانتهاء أيضاً من تركيب الألواح الضوئية في السقف.

من جانبها، أفادت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) بأن مستشفى العين الجديد سيوفر خدمات طبية متكاملة لأهالي منطقة العين، وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجال المنشآت الطبية.

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ويبلغ إجمالي عدد الأسرّة في المستشفى الجديد 719 سريراً، موزعة على الطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، والرعاية المركزة، والتأهيل الطبي، وكبار الشخصيات، والأجنحة الملكية، علاوة على 104 عيادات خارجية تخصصية متطورة، و17 وحدة للتصوير الإشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي، و22 وحدة تخصصية للتشخيص والمنظار، وتتوزع الأسرّة في المستشفى الجديد بين 510 أسرّة للطب العام والجراحة والأطفال والأمومة، و67 سريراً للرعاية المركزة، و142 سريراً للتأهيل الطبي، كما يشمل المستشفى مبنى للتعليم والمحاكاة، مجهز بغرف محاكاة وقاعات تعليمية ومكتبة مركزية.

ويتضمن المشروع مواقف سيارات بعدد 1573 موقفاً، وبعض المباني الخارجية مثل: المبنى الإداري، والمشرحة المركزية لمنطقة العين، ومبنى الخدمات، والمبنى اللوجيستي، ومحطة الطاقة.

- المستشفى الجديد

يضم 719 سريراً،

و104 عيادات خارجية

تخصصية متطوّرة.