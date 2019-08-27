هزاع بن زايد: أحر التعازي بوفاة سيف بن أحمد الغرير

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي "أحر التعازي بوفاة سيف بن أحمد الغرير".

ومتحدثاً عن سيف بن أحمد الغرير، كتب سموه، في حسابه الرسمي على تويتر، يقول إنه "أحد رواد الاقتصاد والأعمال في الإمارات، وقد كان للراحل مسيرة حافلة بالنجاحات ومسيرة لا تنسى أسهم خلالها في النهضة الإماراتية وقدم صورة بهيّة لرجل الأعمال الملتصق بوطنه".

وختم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالدعاء "أسكن الله الفقيد فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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