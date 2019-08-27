محمد بن راشد وحاكم رأس الخيمة يعزيان بوفاة سيف أحمد الغرير

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير .

وإلى ذلك فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس العزاء في منطقة الخوانيج في دبي مساء اليوم حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنجلي وذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء - "إنا لله وإنا إليه راجعون" .

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