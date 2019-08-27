الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد : كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن والان نبدء بالتفاصيل


الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها" في يوم المرأة الاماراتية الذي يصادف ٢٨ أغسطس من كل عام .. نحتفي ونحتفل بالأم والأخت

والزوجة والبنت ... نحتفل بشريكة المسيرة .. نحتفل بأم الشهداء .. نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن ... ونشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله .. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن ..

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد : كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا