الامارات | محمد بن راشد : كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها" في يوم المرأة الاماراتية الذي يصادف ٢٨ أغسطس من كل عام .. نحتفي ونحتفل بالأم والأخت
والزوجة والبنت ... نحتفل بشريكة المسيرة .. نحتفل بأم الشهداء .. نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن ... ونشكر أم الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله .. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن ..
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