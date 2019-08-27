سلطان الجابر: الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يترجم قيمة متأصلة في مجتمع الإمارات

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، يترجم قيمة متأصّلة في مجتمع دولة الإمارات تم تكريسها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله الذي كان له دور كبير في تمكين المرأة لتكون إحدى الركائز الرئيسة لبناء المجتمع والوطن.

وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، "إننا اليوم نرى نتاج هذه الرؤية الاستشرافية في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها محلياً وإقليمياً ودولياً حيث تواصل القيادة الرشيدة هذا النهج فعزّزت دعم المرأة ومكّنتها عبر إطلاق برامج واستراتيجيات فعّالة، أصبحت بموجبها المرأة شريكاً أساسياً مع الرجل في مختلف مناحي الحياة ومجالات العمل الوطني".

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وشدد معاليه على أنه بفضل المتابعة الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" تواصل المرأة الإماراتية مسيرة العطاء والنجاح وتثبت للعالم قدرتها على المنافسة وجدارتها بشغل العديد من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة. كما تعتبر المرأة شريكاً مهماً في تطوير المجتمع والنهوض بقطاعاته المختلفة، بما فيها قطاع الإعلام الذي يقوم بدوره الحيوي في ترسيخ الصورة الحضارية للإمارات.

وتقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بالشكر للمرأة الإماراتية في يومها على ما حققته من إنجازات لم تقتصر على الشأن المحلي فحسب، بل كان لها الفضل في تعزيز مكانة الدولة خارجياً، وهذا بفضل الجهود الوطنية لأخواتنا وبناتنا المبدعات المستنيرات المتسامحات.