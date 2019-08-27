أمل القبيسي: أم الإمارات أسهمت في بناء نموذج إماراتي عالمي ملهم لتمكين المرأة

رفعت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام.

وقالت معاليها، في كلمة لها بهذه المناسبة، إن سمو "أم الإمارات" هي صاحبة البصمات المتميزة في بناء نموذج إماراتي عالمي ملهم لتمكين المرأة وهي صاحبة الفضل والدور الريادي في نهضة المرأة الإماراتية وتفوقها وجعلها شريكة للرجل في ميادين العلم والعمل ودعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، نجحت ليس فقط في تمكين المرأة الإماراتية بل في تمكين المجتمع من خلال المرأة حتى أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً فريداً وملهماً لنساء العالم أجمع في ترسيخ وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش وتقبل الآخر، مشيرة إلى أن الدعم الذي تحظى به بنات الإمارات في الميادين كافة يمثل مبدأ أصيلاً من مبادئ الإمارات ونهجاً مستداماً.

اقرأ أيضاً... هند آل مكتوم: المرأة الإماراتية شريكة في بناء الوطن وإنجازاتها شهد لها العالم

Advertisements

وأضافت معاليها أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "المرأة رمز التسامح" يمثل فرصة مثالية لتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في ترسيخ ثقافة التسامح في المجتمع من خلال تربية النشء ونشر القيم الأصيلة المتوارثة والمضي قدماً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه والذي تمسكت به ورسخته قيادتنا الرشيدة التي لم تأل جهداً في ترسيخ القيم والمبادئ وإشاعة روح التسامح على أرض الإمارات وفي العالم أجمع.

وأكدت أن الجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم وتعزيز مسيرة المرأة الإماراتية بوصفها شريكاً للرجل في مسيرة التنمية وما حققته من إنجازات ونجاحات نالت تقدير وإعجاب العالم وسيسجلها التاريخ بوصفها من أنجح قصص التمكين والريادة عالمياً ليضاف ذلك إلى رصيد سموها الحافل في تمكين بنات الإمارات في كافة المجالات.

وأوضحت معاليها أن المجلس الوطني الاتحادي يشارك في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية وهو يسجل ريادة إقليمية وعالمية على صعيد تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار بالإضافة إلى إقرار التشريعات وطرح القضايا وتبني التوصيات، التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها والمساهمة في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.

ولفتت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن المرأة الإماراتية تضطلع، من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، بدور متميز على الصعد كافة من خلال مشاركتها في جميع مناقشات المجلس وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة ومناقشة الموضوعات العامة، ومشروعات القوانين وتولي المناصب القيادية من رئاسة المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة وكان لها دور فاعل وتمثيل مشرف من خلال مشاركتها المتميزة في المؤتمرات والمحافل الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي والإسلامي والدولي وتمثيل وطنها الإمارات بكل كفاءة واقتدار وفخر.