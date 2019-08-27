حاكم الفجيرة: الإمارات تواصل تمكين المرأة ودعمها في المجالات كافة

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل استراتيجية عملها في مجال تمكين المرأة ودعمها، مشيداً بدورها العالمي في تعزيز إزالة الفوارق بين الجنسين وتحقيق المساواة بينهما، وذلك كنتيجة لسياساتها في تمكين المرأة.

وعبر سموه في كلمة بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" عن اعتزازه بما حققته الدولة للمرأة، عبر سنوات الاتحاد التي تقترب من تجاوز عقدها الخامس، وقال: "تتبوأ الإماراتيات اليوم مواقع متقدمة في العمل الحكومي ولا يغبن عن أي من مرافق الدولة وقطاعات العمل فيها وأثبتن في المجالات كافة قدراتهن على النهوض بمهامهن حتى أضحت المرأة الإماراتية مثالاً يحتذى بين نساء العالم.

وثمن صاحب السمو حاكم الفجيرة الدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في خدمة ودعم المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً لمواصلة تأدية دورها الريادي في عملية البناء والتقدم، مشيراً إلى أن اختيار شعار "المرأة رمز للتسامح" للاحتفال بالإماراتيات هذا العام يجسد مكانتهن الإنسانية والمؤثرة في مسيرة الدولة التي باتت تعرف بالعالم عاصمة للتسامح والإخاء الإنساني.

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وهنأ سموه الإماراتيات بمناسبة يومهن الوطني مجددا الثقة بقدرة المرأة الإماراتية على إدهاش العالم بما تنجزه على كل المستويات، وأكد أن حضورها المرتقب في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تبلغ 50 بالمائة شهادة اعتراف وتقدير بأهمية دورها في عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.