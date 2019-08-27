أمل القبيسي تستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي معالي أندرو موريسون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له.

وأكدت معاليها خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك بين دولة الامارات والمملكة المتحدة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مشيرة إلى أهمية العمل سوياً من أجل إحلال السلام في المنطقة.

حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور سعيد عبدالله المطوع، وعزة سليمان بن سليمان وخلفان عبدالله بن يوخه و سعادة أمل عبد الله الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي.

وشددت القبيسي على حرص دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تنمية علاقات الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية بين البلدين والتي تعتبر مثالاً يحتذى في جميع الميادين وعلى المستويات كافة مؤكدة أن حجم هذا التعاون والحرص على تنمية مجالاته المتعددة، يعكس حجم الثقة المتبادلة وأهمية التخطيط المستقبلي المشترك.

وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي إن المجلس الوطني الاتحادي من خلال الاتحاد البرلماني الدولي عمل على إيجاد حل لمشكلة الإرهاب والتطرف ونجحت جهوده في إنشاء المجموعة الاستشارية البرلمانية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة معاليها .

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وأكدت على جهود الإمارات ومساعيها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة والفكر الضال حماية للشباب وأجيال المستقبل منوهة إلى إنشائها مركز "صواب" واستضافتها لمركز "هداية"، وشددت على التزام الإمارات بالعمل والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات الدولية والبرلمانية بهدف توضيح الصورة الحقيقة للإسلام ومحاربة الفكر الضال.

من جهته أشاد معالي أندرو موريسون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم الذي حققته الإمارات في شتى المجالات مؤكداً حرص المملكة المتحدة على تطوير وتعزيز العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات، وثمن التجربة البرلمانية الناجحة للإمارات ودور الدولة في مجال الأعمال الإنمائية والإنسانية.

ونوه بالنهج الذي تتبناه الإمارات والتطور التنموي الذي تشهده لاسيما في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتبني قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى أن تمكين المرأة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن بلاده تقدر للإمارات دورها في المجالات كافة وعلى صعيد المساعدات التي تقدمها للاجئين في مختلف الدول .